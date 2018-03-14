На востоке Пакистана прогремел взрыв, погибли шесть человек

14 марта 2018 22:01 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек, в том числе четверо сотрудников полиции и двое гражданских, погибли в результате взрыва в окрестностях города Лахор на востоке Пакистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Как отмечает телеканал, в результате инцидента пострадали больше 10 человек, точные данные об их числе пока не приводятся. Правоохранительным органам пока не удалось установить все обстоятельства произошедшего: по одной из версий, взрыв мог произойти после срабатывания самодельной мины, по другой — в результате преднамеренной атаки террориста-смертника.

Следствие полагает, что целью нападавших были именно сотрудники полиции, а не гражданские лица. Ни одна из действующих на территории Пакистана экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Ведется расследование.

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Azernews Newspaper
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