Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле - СМИ

18 марта 2018 18:49 (UTC+04:00)

По меньшей мере два мирных жителя погибли в воскресенье в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного на обочине дороги, в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на силовиков, пишет ТАСС

По его данным, инцидент произошел около 07:00 (05:30 мск) в районе Пагман. "Два мирных жителя были убиты в результате взрыва СВУ, установленного на обочине дороги, - указал агентству официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими. - По меньшей мере один человек получил ранения. Однако, пока не ясно, кто являлся целью атаки".

Ни одна из действующих на территории страны террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

По данным агентства, в совершении нападения подозревают радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), которое часто используют СВУ для совершения нападений на представителей афганских сил безопасности и правительственных чиновников. При этом, продолжает агентство, в большинстве случаев жертвами подобных вылазок становятся мирные жители.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Кабуле подорвался смертник
Другие страны 17 марта 10:42
Узбекистан расширяет работу по продвижению продукции под национальным брендом
Бизнес 16 марта 13:53
НАТО увеличит численность своей небоевой военной миссии в Афганистане
Другие страны 15 марта 17:27
На юге Афганистана в ДТП погибли около 20 человек
Другие страны 14 марта 13:55
Кувейт изучает перспективность газопроводного проекта ТАПИ
Энергетика 14 марта 12:34
В Афганистане при взрыве погибли не менее шести полицейских
Другие страны 14 марта 09:41
ООН поддержала проект транзитного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан
Туркменистан 13 марта 19:59
Узбекская делегация обсудит в ОАЭ и Саудовской Аравии конференцию по Афганистану
Узбекистан 12 марта 22:31
Ашхабад и Кабул обсудили перспективы проекта ТАПИ
Туркменистан 12 марта 14:04
В Афганистане при атаке талибов погибли семь человек
Другие страны 12 марта 11:16
Афганистан и Турция закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 12 марта 09:40
За прошлые сутки в Афганистане уничтожено более 170 боевиков
Другие страны 12 марта 03:55
Число жертв взрыва в столице Афганистана возросло до семи человек (Обновлено)
Другие страны 9 марта 12:37
Десять сотрудников полиции и семь военнослужащих погибли при нападении талибов на КПП в Афганистане
Другие страны 9 марта 10:53
США будут использовать казахстанские порты для транзита специальных грузов
Бизнес 7 марта 17:33
В Афганистане взорвался автомобиль, есть жертвы
Другие страны 7 марта 17:15
США уничтожили более десятка террористов ИГ в Афганистане
США 6 марта 23:47
Лавров посетит Ташкент для участия в конференции по Афганистану
Узбекистан 6 марта 18:13