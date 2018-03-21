Число жертв теракта в Кабуле возросло до 32

Число погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 32 человек, еще 52 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 18 пострадавших.

Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза. Согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

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