Мартин Вискарра вступил в должность президента Перу

Мартин Вискарра, занимавший пост первого вице-президента Перу, в пятницу вступил в должность президента страны после отставки с поста главы государства Педро Кучински, передает РИА Новости.

Церемонию вступления Вискарры в должность провел глава конгресса Луис Галаррета, она транслировалась телеканалом парламента. Вискара принес присягу, а Галаррета затем надел на Вискарру президентскую ленту. Как ожидается, затем Вискарра выступит с обращением к конгрессменам. Ранее конгресс утвердил заявление об отставке Кучински.

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