Полиция Египта уничтожила организаторов теракта в Александрии

Полиция Египта уничтожила в воскресенье шестерых предполагаемых боевиков, причастных к покушению на главу службы безопасности Александрии, передает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД страны.

По данным полиции, речь идет о боевиках запрещённой в стране ассоциации "Братья-мусульмане", которые скрывались в провинции Эль-Бухейра.

Полиции удалось установить машину, которая использовалась в покушении.

В субботу два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия при покушении на руководителя безопасности города Мостафау ан-Нимра.

Теракт произошел за два дня до проведения президентских выборов в Египте.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта.

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