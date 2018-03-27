Вблизи Командорских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие было зарегистрировано во вторник утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 53,3 километра в 225 километрах юго-восточнее села Никольское Алеутского района Камчатского края", - сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 11,0.

По информации краевого главка МЧС, на территории Камчатского края подземные толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

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