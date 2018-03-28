В Венесуэле с цены начнут указывать в новой валюте

28 марта 2018 13:48 (UTC+04:00)

Цены на продукты в Венесуэле начиная с 1 мая будут указываться в новой национальной валюте под названием суверенный боливар после объявленной ранее в стране деноминации. Об этом говорится в декрете президента страны Николаса Мадуро, опубликованном во вторник в официальном венесуэльском издании La Gaceta Oficial, передает ТАСС.

Начиная с 1 мая цены на продукты "следует указывать в суверенных боливарах (BsS)" наряду с находящимися ныне в хождении боливарами (Bs), которые вскоре будут изъяты из обращения, говорится в президентском декрете. Это делается для того, чтобы население страны смогло быстрее привыкнуть к новой валюте. По отношению к ней старый боливар будет ровно в тысячу раз дешевле.

Мадуро объявил о проведении деноминации национальной валюты 22 марта в надежде таким образом укрепить экономику страны. Президент указал, что с 4 июня находящийся ныне в хождении боливар будет полностью исключен из обращения.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией боливара, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция превысила 2600%. В 2018 году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

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