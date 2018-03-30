Астронавты NASA завершили выход в открытый космос, установив оборудование на МКС

30 марта 2018 01:07 (UTC+04:00)

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд завершили в четверг выход в открытый космос, проведя техническое обслуживание Международной космической станции (МКС) и установив новое оборудование. Прямая трансляция операции велась на сайте NASA.

Астронавты начали выход в космическое пространство примерно в 09:33 по времени Восточного побережья США. Начало операции пришлось отложить примерно на 80 минут из-за необходимости дополнительной проверки скафандров на герметичность. Работы продолжались более шести часов, завершившись в 15:43.

Фойстел и Арнольд успешно выполнили главную задачу, заключавшуюся в установке на внешней стороне американского модуля МКС Tranquility современного оборудования для обеспечения беспроводной связи. Кроме того, они заменили наружные камеры, с помощью которых ведется наблюдение за Землей. Астронавты также произвели замену нескольких насосов в наружном блоке системы терморегулирования станции.

Фойстел и Арнольд прибыли на МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым на российском корабле "Союз" 23 марта. Для Фойстела выход в космос стал седьмым, а для Арнольда - третьим.

В настоящее время вахту на МКС помимо Артемьева, Арнольда и Фойстела несут также россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.

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