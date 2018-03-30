В Мексике задержали трейлер с почти 140 нелегалами из Центральной Америки

Сотрудники национального института миграции Мексики задержали 136 мигрантов из центральноамериканских стран, пытавшихся добраться до границы США внутри трейлера, передает РИА Новости.

По сообщению ведомства, грузовик был остановлен на дороге в штате Веракрус федеральной полицией Мексики. Внутри находились выходцы из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Никарагуа, причем температура в трейлере достигала 40 градусов жары.

Среди мигрантов было 49 несовершеннолетних. Сейчас всем задержанным оказывается помощь.

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