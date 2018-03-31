На юге Афганистана двое военных погибли и трое ранены при взрыве мины

31 марта 2018 11:21 (UTC+04:00)

Двое представителей вооруженных сил Афганистана погибли, трое получили ранения в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

Инцидент произошел в 7.00. Взрывное устройство сработало, когда к нему приблизился автомобиль вооруженных сил страны. По данным местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о жертвах и пострадавших разнятся. Как сообщил представитель местной администрации, по меньшей мере двое военных были ранены.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как отмечает агентство, ситуация с безопасностью в последние несколько месяцев в южной провинции Кандагар несколько улучшилась, но в некоторых районах боевики по-прежнему нападают на местных жителей и военных.

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