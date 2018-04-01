В Индии девять человек погибли в результате обрушения гостиницы

1 апреля 2018 07:11 (UTC+04:00)

Девять человек погибли в результате обрушения четырехэтажной гостиницы в субботу в городе Индор, в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, передает Синьхуа со ссылкой на местное издание The Asian Age.

Согласно информации, десять человек были спасены и доставлены в больницы. Предполагается, что под завалами еще могут находиться люди. Личность погибших еще не установлена.

"Вероятно, под завалами рухнувшей гостиницы может оставаться много людей. Спасательная операция продолжается. Я не могу точно сказать, сколько людей заблокировано под обломками", -- заявил мэр города Индаур Малини Гаур.

В спасательной операции участвовали пожарные бригады и оперативные силы быстрого реагирования.

Местная полиция заявила, что причина инцидента еще не известна.

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Azernews Newspaper
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