Скончался бывший диктатор Гватемалы Риос Монтт

Гватемальский диктатор Хосе Эфраин Риос Монтт скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката, передает RT.

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Риос Монтт пришёл к власти в результате госпереворота 1982 года. Он занимал пост президента Гватемалы с августа 1982 года по август 1983 года, впоследствии был привлечён к суду по обвинениям в военных преступлениях.

С его именем связан политический феномен «риосмонттизм».

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