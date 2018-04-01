Скончался бывший диктатор Гватемалы Риос Монтт

1 апреля 2018 23:50 (UTC+04:00)

Гватемальский диктатор Хосе Эфраин Риос Монтт скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его адвоката, передает RT.

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Риос Монтт пришёл к власти в результате госпереворота 1982 года. Он занимал пост президента Гватемалы с августа 1982 года по август 1983 года, впоследствии был привлечён к суду по обвинениям в военных преступлениях.

С его именем связан политический феномен «риосмонттизм».

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Azernews Newspaper
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