КНДР извинилась за ограничения для журналистов во время концерта в Пхеньяне

2 апреля 2018 10:29 (UTC+04:00)

Северная Корея извинилась перед южнокорейскими журналистами за ограничение доступа на концерт звезд K-pop в Пхеньяне в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рёнхап.

По его данным, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль в понедельник посетил отель "Корё" в Пхеньяне, в котором остановились журналисты из Южной Кореи, и заявил, что "было ошибкой ограничить журналистскую деятельность и свободную съемку". "Как представитель власти северной стороны я хотел бы извиниться за эту ошибку", — приводит слова Ким Ён Чхоля агентство Рёнхап.

По его данным, накануне на концерт в Восточнопхеньянском большом театре южнокорейские журналисты не были допущены в зал, кроме одной камеры.

Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын лично посмотрел концерт со своей супругой Ли Соль Чжу и высоко оценил выступление звезд K-pop в Пхеньяне. Он стал первым северокорейским руководителем, который лично смотрел выступление на сцене артистов из Южной Кореи и затем встретился с ними.

Такой концерт состоялся в Пхеньяне впервые с 2005 года на фоне усилий по улучшению отношений Севера и Юга с приходом к власти в Южной Кореи президента Мун Чжэ Ина.

В группу южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов, посетивших Пхеньян, входят 120 человек, также с ними приехал министр культуры, спорта и туризма Республики Корея То Чжон Хван.

Как сообщалось ранее из Сеула, среди музыкантов — уже известный в Пхеньяне певец Чо Ён Пхиль, певицы Чон Ин и Со Хён, группа Red Velvet. Во вторник ожидается еще один их концерт в спорткомплексе "Рюгён" имени Чон Чжу Ёна, основателя южнокорейской промышленной группы Hyundai. Эти гастроли направлены на создание благоприятной атмосферы в преддверии намеченного на 27 апреля саммита Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.

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