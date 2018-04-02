В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков

Восемнадцать человек погибли, 84 получили ранения в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" в Нигерии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.

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