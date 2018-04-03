Более 90% жителей Рио-де-Жанейро боятся погибнуть в перестрелке - опрос

3 апреля 2018 04:31 (UTC+04:00)

Почти треть жителей Рио-де-Жанейро были свидетелями по меньшей мере одной из перестрелок, произошедших на улицах города. Таковы распространенные в понедельник данные опроса социологического центра Datafolha, передает ТАСС.

Согласно исследованию, 30% респондентов заявили, что оказывались неподалеку от того или иного конфликта, в ходе которого применялось огнестрельное оружие. В таких условиях возможность гибели от случайной пули пугает большинство горожан. Опрос Datafolha показал, что 92% из них боятся оказаться под перекрестным огнем полиции и преступников. Столько же жителей Рио-де-Жанейро опасаются, что они сами или их родственники могут стать жертвами случайной пули.

Те же 92% боятся погибнуть или получить ранение в результате вооруженного ограбления. Причем 39-40% опрошенных убеждены, что все вышеперечисленные инциденты могут произойти с ними с высокой степенью вероятности.

Опрос проводился с 20 по 22 марта. В нем приняли участие более 1 тыс. жителей города Рио-де-Жанейро старше 16 лет. Datafolha подчеркивает, что погрешность может составлять до 3%.

По официальным данным, в последние месяцы в штате Рио-де-Жанейро значительно ухудшилась ситуация в сфере общественной безопасности. Так, согласно статистике регионального правительства, число убийств в 2017 году выросло на 8% по сравнению с предыдущим и на 26% по сравнению с 2015 годом.

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