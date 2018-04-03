Венесуэла вручила ноту протеста Швейцарии в связи с объявленными ей санкциями

3 апреля 2018 10:49 (UTC+04:00)

Венесуэла вручила ноту протеста поверенному в делах Швейцарии в южноамериканской стране Дидье Шассо в связи с объявленными ранее Берном санкциями в отношении ряда венесуэльских представителей. Документ в понедельник передал швейцарскому дипломату глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, говорится в заявлении этого ведомства, передает ТАСС.

"Венесуэла вызвала Дидье Шассо, поверенного в делах Швейцарской Конфедерации, чтобы от имени Боливарианского правительства вручить ему ноту протеста, где отвергаются претенциозные санкции и экономические ограничения, [объявленные] властями Швейцарии в отношении родины [Симона] Боливара", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что Каракас "категорически отвергает такие акции, которые <...> демонстрируют подчиненность стран - членов Европейского Союза правительству Соединенных Штатов".

МИД Венесуэлы напомнил Швейцарии, что "подобные меры [санкции] нарушают основополагающие принципы Устава Объединенных Наций". Такие действия "со стороны [Швейцарской Конфедерации], которая исторически демонстрировала нейтралитет, не способствуют диалогу и служат укреплению позиций экстремистов, которые используют насилие" для достижения своих целей.

Санкции Берна в отношении Венесуэлы, объявленные неделю назад, предполагают ограничения на въезд в Швейцарию представителей венесуэльского руководства и заморозку их банковских активов. Также объявлено о введении эмбарго на поставки в Боливарианскую республику оружия, техники и оборудования.

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