В Мьянме разбился военный самолет

3 апреля 2018 16:00 (UTC+04:00)

Учебный самолет ВВС Мьянмы потерпел крушение в центральной части страны, пилот погиб, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление вооруженных сил Мьянмы, передает РИА Новости.

Инцидент произошел примерно в 11 часов по местному времени, недалеко от города Таунгу, в 4,8 километра к западу от авиабазы, уточняется в сообщении. Как говорится в заявлении вооруженных сил, самолет F-7 упал в результате технической неполадки, выполняя учебный полет. Пилот катапультировался, но от полученных ранений скончался.

Власти проводят расследование инцидента, дополняет агентство.

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