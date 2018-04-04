Мадридский Реал разгромил в гостях Ювентус со счетом 0:3 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мадридский Реал в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов обыграл в гостях итальянский Ювентус.
Матч завершился со счетом 0:3. Счет в игре на 3-ей минуте открыл португальский форвард Реал Мадрида Криштиану Роналду.
На 64-ой минуте матча после сейва легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Роналду вновь отличился, на этот раз блистательным ударом через себя.
На 66-ой минуте турецкий арбитр Джунейт Чакыр оставил хозяев поля в меньшинстве, Дибала был удален с поля.
Закрепил победу мадридцев бразильский защитник Марсело - 0:3.
В параллельном матче сыграли Севилья и Бавария Мюнхен. Матч проходил в Испании и завершился победой немцев.
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