Мадридский Реал разгромил в гостях Ювентус со счетом 0:3 (ВИДЕО)

4 апреля 2018 00:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мадридский Реал в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов обыграл в гостях итальянский Ювентус.

Матч завершился со счетом 0:3. Счет в игре на 3-ей минуте открыл португальский форвард Реал Мадрида Криштиану Роналду.

На 64-ой минуте матча после сейва легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Роналду вновь отличился, на этот раз блистательным ударом через себя.

На 66-ой минуте турецкий арбитр Джунейт Чакыр оставил хозяев поля в меньшинстве, Дибала был удален с поля.

Закрепил победу мадридцев бразильский защитник Марсело - 0:3.

В параллельном матче сыграли Севилья и Бавария Мюнхен. Матч проходил в Испании и завершился победой немцев.

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