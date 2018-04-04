Венесуэла планирует оплачивать автозапчасти, поставляемые из России, с помощью "петро"

4 апреля 2018 03:25 (UTC+04:00)

Венесуэла планирует оплачивать поставляемые из России автомобильные детали и запчасти с помощью собственной криптовалюты "петро", заявил во вторник министр внешней торговли южноамериканской страны Хосе Виельма Мора, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе обсуждался альянс с российским "КамАЗом".

"Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через "петро", нашу криптовалюту", – цитирует агентство AVN заявление Виельмы Моры.

Министр сообщил также, что Россия высказала интерес к закупкам в Венесуэле стали, алюминия, цветов, кофе, какао, продукции текстильной и обувной промышленности. Виельма Мора не исключил, что эти поставки могут быть освобождены от пошлин.

Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро" 20 февраля. Тогда президент страны Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

Для работы с "петро" президент намерен создать четыре экономические зоны. Это остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес и специальные экономические зоны "Парагуана" и "Уренья". Мадуро сообщил также, что Центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за эту криптовалюту.

В феврале также сообщалось о планах страны выпустить в оборот еще одну криптовалюту - золотой "петро", которая будет обеспечена этим драгоценным металлом.

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