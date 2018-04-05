Более 100 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды на востоке Канады

5 апреля 2018 07:53 (UTC+04:00)

Свыше 100 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за сильного ветра в провинции Онтарио. Об этом сообщил телеканал CBC, передает ТАСС.

От непогоды, которая стала причиной обрыва линий электропередачи, пострадали в основном жители южной части региона, в том числе городов Торонто и Оттавы, где без света находятся порядка 20 тыс. потребителей. В настоящее время аварийные бригады работают над восстановлением подачи энергоснабжения в пострадавшие районы, но о сроках завершения работ не сообщается.

В некоторых местах непогода сопровождается снегом с дождем, в связи с чем выросло число дорожно-транспортных происшествий. Так, в районе города Барри на скоростном шоссе столкнулись порядка 50 автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным Национального метеобюро, в Онтарио скорость ветра достигает 90 км/ч (25 м/с).

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Azernews Newspaper
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