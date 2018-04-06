В Мали два миротворца ООН погибли в результате обстрела

6 апреля 2018 05:32 (UTC+04:00)

Не менее двух миротворцев ООН погибли и 10 получили ранения при нападении на базу в Мали, передает РИА Новости.

В коммюнике MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали) говорится, что лагерь миротворцев в городе Агелок в регионе Кидаль подвергся минометному обстрелу. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

В 2016 году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ситуации в ключевых населенных пунктах, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Постпред КНР при ООН: Китай призывает к объективному расследованию дела Скрипаляq
Китай 00:58
В ООН оценили ущерб от терактов за год
В мире 5 апреля 19:18
ООН придает большое значение отношениям с Азербайджаном - председатель генассамблеи
Политика 5 апреля 16:47
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери
Россия 4 апреля 20:09
ОАЭ пожаловались на Катар в Совбез ООН из-за инцидента с самолетами
Арабские страны 4 апреля 20:06
Генсек ООН: В Ираке и Сирии отвоеваны все занятые ранее ИГ города
Арабские страны 4 апреля 11:56
ООН собрала два миллиарда долларов на донорской конференции по Йемену
США 3 апреля 15:43
Нетаньяху приостановил соглашение c ООН о депортации нелегалов
Израиль 3 апреля 09:31
Израиль и ООН пришли к соглашению о депортации шестнадцати тысяч нелегалов
Израиль 2 апреля 15:33
Израильский министр заявил, что ООН превратилась в "МИД ХАМАС"
Израиль 2 апреля 13:37
ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации в секторе Газа
В мире 31 марта 06:03
Палестина призвала Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа
Арабские страны 31 марта 01:30
Узбекистан и ООН обсудили трансграничные водные проблемы в Центральной Азии
Узбекистан 30 марта 21:29
Израиль и палестинцев призвали избегать насилия в ходе протестов
Израиль 30 марта 13:04
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 30 марта 11:23
ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг $320 млрд
Другие страны 29 марта 23:23
Де Мистура встретился с Шойгу
В мире 29 марта 20:07
Неизвестные совершили нападение на отель в Мали
Другие страны 29 марта 06:34