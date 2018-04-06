В Бразилии Facebook оштрафовали на $33 млн за отказ сотрудничать по делу о коррупции

Суд в Бразилии оштрафовал американскую компанию Facebook на $33 млн за отказ сотрудничать с властями страны в расследовании дела о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, компания не предоставила в 2016 году доступ к сообщениям, которыми обменивались через мессенджер WhatsApp лица, вовлеченные, по мнению властей страны, в коррупционные схемы в сфере здравоохранения.

Адвокаты Facebook считают штраф "чрезмерным и непропорциональным", указывает агентство.

Мессенджер WhatsApp Inc. принадлежит Facebook c февраля 2014 года.

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