В Бразилии Facebook оштрафовали на $33 млн за отказ сотрудничать по делу о коррупции

6 апреля 2018 06:03 (UTC+04:00)

Суд в Бразилии оштрафовал американскую компанию Facebook на $33 млн за отказ сотрудничать с властями страны в расследовании дела о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, компания не предоставила в 2016 году доступ к сообщениям, которыми обменивались через мессенджер WhatsApp лица, вовлеченные, по мнению властей страны, в коррупционные схемы в сфере здравоохранения.

Адвокаты Facebook считают штраф "чрезмерным и непропорциональным", указывает агентство.

Мессенджер WhatsApp Inc. принадлежит Facebook c февраля 2014 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Суд в Бразилии выдал ордер на арест экс-президента страны Лулы да Силвы
Другие страны 01:51
Британский министр обсудит на следующей неделе с Facebook проблему утечки данных
Европа 5 апреля 21:41
Испания начала расследование в отношении Facebook из-за Cambridge Analytica
Европа 5 апреля 20:20
LATAM анонсировал рейсы из Израиля в Бразилию
Израиль 5 апреля 12:05
В Facebook сообщили об ошибочной передаче Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей
В мире 5 апреля 02:03
Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей
В мире 5 апреля 00:41
Цукерберг рассказал, когда решатся проблемы безопасности в Facebook
США 2 апреля 20:14
Facebook усилит меры безопасности перед выборами в США
США 30 марта 12:39
Facebook запретит собирать данные пользователей для таргетированной рекламы
США 29 марта 11:55
Facebook предоставит пользователям новые средства контроля конфиденциальности
США 28 марта 15:33
В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента Лулы да Силвы
Другие страны 28 марта 04:27
РАКИБ подаст иск к соцсетям и поисковикам из-за запрета рекламы криптовалют
ИКТ 27 марта 15:01
Бразильский суд отклонил апелляцию защиты экс-президента на приговор - СМИ
Другие страны 27 марта 03:24
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Израиль 22 марта 21:29
В Бразилии четверть населения осталась без электричества
Другие страны 22 марта 04:33
В Шри-Ланке заблокируют Facebook, Instagram и WhatsApp
Другие страны 7 марта 14:06
Активность пользователей Instagram в Азербайджане резко возросла
ИКТ 3 марта 12:03
В Рио-де-Жанейро два человека погибли при захвате банка
Другие страны 3 марта 05:36