В Telegram напомнили позицию компании по требованиям ФСБ

6 апреля 2018 13:03 (UTC+04:00)

Юристы Telegram еще не получили иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России, а как только получат, то подготовят свои возражения, сообщил РИА Новости адвокат Рамиль Ахметгалиев.

"Мы еще не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты", — сказал адвокат.

Ахметгалиев не смог также ответить на вопрос, будет ли Таганский суд Москвы рассматривать иск Роскомнадзора до вступления в силу решения Верховного суда РФ, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования.

"Я не знаю, увязывает ли Роскомнадзор свои требования с этим иском или нет", — пояснил он.

В целом, позиция Telegram по спору с российскими властями остается прежней – мессенджер считает их требования незаконными, сообщил со своей стороны в своем Telegram-канале коллега Ахметгалиева Павел Чиков.

"Требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно требование блокировки также необоснованно", — заявляют защитники.

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