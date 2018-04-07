Высший суд Бразилии отклонил новую апелляцию экс-президента, сообщили СМИ

7 апреля 2018 00:08 (UTC+04:00)

Судья Высшего суда Бразилии Феликс Фишер в пятницу отклонил еще одну апелляцию защиты экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силва на решение о помещении его в тюрьму, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

Это уже вторая отклоненная Фишером апелляция, поданная за пятницу. Она также оспаривала решение об исполнении приговора Луле, которое было принято в четверг федеральным судьей Сержиу Моро. В январе Лула был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы, однако за решетку так и не отправился до момента рассмотрения протестов защиты.

Сам Лула пока решил не сдаваться полиции, несмотря на решение суда поместить его в тюрьму, сообщило издание Folha de Sao Paulo.

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