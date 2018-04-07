Назван самый богатый человек Европы

7 апреля 2018 03:00 (UTC+04:00)

Самым богатым человеком Европы стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, занявший четвертое место в мировом рейтинге самых богатых людей мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По версии Bloomberg Billionaires Index, Арно обошел основателя и экс-президента компании Inditex испанца Амансио Ортегу. Агентство оценило состояние французского миллиардера в 70,7 миллиарда долларов.

В списке же самых богатых людей мира Арно опережают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и американский предприниматель Уоррен Баффетт.

Louis Vuitton - французский дом моды, специализирующийся на производстве предметов роскоши, в частности, чемоданов, сумок, модной одежды и аксессуаров. Фирма была основана еще в 1854 году.

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