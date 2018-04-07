В Японии задержали мужчину, который более 20 лет запирал своего сына в клетке - СМИ

Японская полиция задержала 73-летнего жителя города Санда в префектуре Хёго, который на протяжении более чем 20 лет периодически запирал своего сына в клетке. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK, передат ТАСС.

Ёситанэ Ямасаки мотивировал эти действия тем, что у его сына, которому сейчас 42 года, якобы были проблемы с психикой.

В оборудованной кондиционером небольшой пристройке к своему дому он установил деревянную клетку длиной 1,8, шириной 0,9 и высотой 1 метр. На полу в ней были разложены подстилки для животных, а дверь закрывалась на навесной замок. Отмечается, что Ямасаки позволял своему сыну раз в два дня принимать ванну и принимать пищу в доме вместе с ним.

О происходящем городским властям стало известно в январе этого года, когда сотрудник службы опеки приходил к Ямасаки, чтобы проконсультироваться по одному из вопросов, связанных с его покойной женой. По его свидетельству, на тот момент сын мужчины находился в доме, однако на нем почти не было одежды, а на полу гость увидел несколько подстилок.

Это уже не первый подобный случай в Японии за последнее время. В декабре 2017 года в Осаке была арестована пожилая пара, которая в течение 15 лет держала свою дочь в заточении в небольшой комнате. В результате девушка умерла от переохлаждения и измождения. На момент смерти она весила 19 килограмм.

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