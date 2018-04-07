В Тунисе в ДТП с автобусами пострадали более 70 человек

7 апреля 2018 21:15 (UTC+04:00)

Жертвами столкновения двух автобусов на севере Туниса стали два человека, еще более 70 получили ранения, водители будут привлечены к ответственности за случившееся, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.

Столкновение двух автобусов, перевозивших сотрудников пошивочного завода, произошло утром в субботу в округе Мокнин, вилайет Монастир. В результате два человека погибли, еще 75 получили ранения различной степени тяжести, среди них трое — в тяжелом состоянии. Девять карет скорой помощи работали на месте происшествия.

Как заявил прокурор республики Фарид Бен Джа, один из водителей задержан за "непреднамеренное причинение увечий и смерти в результате ДТП, которое произошло из-за игнорирования дорожных знаков". Второй водитель будет привлечен к ответственности за "отсутствие необходимых разрешений".

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