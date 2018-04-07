В Словакии упал вертолет, есть пострадавшие

Вертолет потерпел крушение близ аэродрома Спишска-Нова-Вес на северо-востоке Словакии, находившиеся на борту два человека получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Ленку Иванову.

"Прибывшие медики осмотрели на месте двух раненых, 56-летнего мужчину, который получил ранения головы, и 42-летнюю женщину, у нее ранения в области шеи, они доставлены в ближайшую больницу. Их жизни вне опасности", — сообщила Иванова журналистам.

Полиция выясняет причины происшествия.

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