В Бразилии во время крупной спецоперации задержали более 80 преступников

7 апреля 2018 23:36 (UTC+04:00)

Полиция Бразилии провела в субботу широкомасштабную операцию против банд, действующих в ряде районов Рио-де-Жанейро, в результате были убиты четыре и задержаны около 80 подозреваемых, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Brasil.

В ходе операции были конфискованы десятки единиц огнестрельного оружия.

В середине февраля правительство Бразилии приняло решение передать обеспечение безопасности в штате Рио-де-Жанейро вооруженным силам. По задумке властей, военный контроль над штатом, где очень высок уровень преступности, должен продлиться до конца года. Подобный контроль со стороны военных за целым штатом стал первым случаем с момента принятия последней конституции Бразилии в 1988 году.

Этот шаг стал следствием волны насилия, в результате которого в 2017 году в штате были убиты более 6,7 тысячи человек, включая свыше 100 полицейских.

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