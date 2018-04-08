По меньшей мере девять человек пострадали в беспорядках из-за ареста экс-президента Бразилии

8 апреля 2018 09:59 (UTC+04:00)

В Бразилии не менее девяти человек получили ранения в результате беспорядков около здания Федеральной полиции в городе Куритиба, куда был доставлен для отбывания наказания бывший президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Об этом информирует телеканал Globo со ссылкой на полицию, передает RT.

Как отмечается, в числе пострадавших — один ребёнок. О тяжести ранений не сообщается.

Ранее стало известно, что полицейские применили слезоточивый газ против сторонников экс-президента страны.

7 апреля бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался властям.

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