КНДР вновь заявила Японии, что проблема похищенных японцев была решена- СМИ

8 апреля 2018 10:27 (UTC+04:00)

КНДР вновь заявила Японии, что проблема похищений японских граждан северокорейской разведкой в 1970-е годы была решена. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodoсо ссылкой на дипломатические источники, передает ТАСС.

По его сведениям, соответствующее сообщение было передано японской стороне по неофициальным каналам, а не через посольство Японии в Пекине, как это делается обычно. Правительство Японии полагает, что Пхеньян таким образом решил проверить, будет ли Токио продолжать настаивать на необходимости урегулировать проблему похищенных граждан как на главном условии для улучшения двусторонних отношений.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ, реагируя на действия КНДР, заявил своим соратникам по правящей Либерально-демократической партии, что Японии не нужно чувствовать на себе давление, чтобы провести встречу на высшем уровне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Токио, как отмечает Kyodo, с февраля по нескольким каналам уже уведомлял Пхеньян о своем желании провести такой саммит.

Абэ с 17 по 20 апреля посетит с официальным визитом США. По его словам, в ходе встречи с президентом Дональдом Трампом он намерен лично попросить его поднять вопрос похищенных северокорейской разведкой японских граждан в случае организации саммита лидеров США и КНДР.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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