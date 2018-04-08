В Пакистане расследуют смертельное ДТП с участием американского дипломата

Власти Пакистана ведут расследование дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника посольства США, в результате которого погиб один человек, заявил в воскресенье официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал, передает РИА Новости.

В субботу днем внедорожник, за рулем которого находился военно-воздушный атташе американской дипмиссии, совершил наезд на мотоцикл в окрестностях Исламабада. После столкновения водитель мотоцикла Атик Баиг скончался на месте, тогда как его двоюродный брат был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

"Министерство иностранных дел пристально следит за ходом расследования аварии с участием американского дипломата, которая привела к смерти гражданина Пакистана в Исламабаде", - написал Фейсал в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стало грубое нарушение водителем внедорожника правил дорожного движения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.