В Индии в ДТП погибли 26 детей

9 апреля 2018 18:31 (UTC+04:00)

Не менее 26 детей погибли в ДТП со школьным автобусом в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

По данным телеканала, автобус съехал в ущелье около 30 метров глубиной и перевернулся. Причина ДТП не уточняется.

На место инцидента выехали спасательные службы, операция все еще продолжается.

Согласно телеканалу, в автобусе находились учащиеся пятых и младших классов частной школы. По данным издания India Today, в автобусе могли находиться до 40 детей.

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