В Японии призвали провести международные инспекции ядерных объектов КНДР

10 апреля 2018 17:20 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости международных инспекций ядерных объектов КНДР для ее денуклеаризации, передает РИА Новости.

Японский премьер принял во вторник в своей официальной резиденции в Токио генерального директора МАГАТЭ Юкию Амано.

По сообщениям телеканала NHK, на фоне подготовки к американо-северокорейскому саммиту в мае этого года Абэ заявил, что "для предотвращения провалов прошлого, очень важны проверки денуклеаризации Северной Кореи".

Со своей стороны глава МАГАТЭ согласился, что "без инспекций не будет и денуклеаризации".

Выступая перед журналистами, Амано сказал, что способы инспектирования ядерных объектов должны определять путем диалога каждая из стран, при центральной, по его словам, роли США, а не только одна Япония.

В прошлом МАГАТЭ уже проводила инспекции ядерных объектов КНДР, когда шли шестисторонние переговоры в Пекине с участием дипломатов России, США, Китая, Японии, Южной Кореи и КНДР. Однако в 2009 году Пхеньян выслал инспекторов международного агентства, когда переговоры оказались сорванными из-за выдвижения претензий к Северной Корее, не имеющих прямого отношения к ядерному разоружению.

В настоящее время лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин готовятся встретиться 27 апреля в демилитаризованной зоне между ними, чтобы обсудить и ядерную проблему. Вслед за этим может состояться встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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