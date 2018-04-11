Панама ввела ответные меры против Венесуэлы

11 апреля 2018 05:40 (UTC+04:00)

Власти Панамы ввели во вторник ответные меры против Венесуэлы, запретив ее авиакомпаниям работать в стране, сообщило правительство республики, передает РИА Новости.

"Совет кабинета (министров) приказал отменить на период в 90 дней с возможностью продления всю деятельность воздушного пассажирского и грузового транспорта венесуэльских авиалиний, работающих в Панаме: Aeropostal Alas de Venezuela, Avior Airlines, Conviasa, Linea Aerea de Servicio Ejecutivo, Regional, Laser, Rutas Aereas de Venezuela, Santa Barbara Airlines, Turpial Airlines", — говорится в коммюнике панамского правительства.

Венесуэла решила с 6 апреля приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой и опубликовала список из 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и крупная авиакомпания Сора. Страны также отозвали послов.

Ранее правительство Панамы включило Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов. С учетом введенных санкций США и ЕС разрыв банковских связей Венесуэлы с Панамой может еще больше осложнить непростую ситуацию в стране.

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