В Боливии семь человек погибли при взрыве на шахте

11 апреля 2018 18:30 (UTC+04:00)

Не менее семи человек погибли и 15 получили ранения в среду в результате взрыва на шахте в боливийском департаменте Оруро, сообщил глава МВД страны Карлос Ромеро, передает РИА Новости.

"В 4 часа утра, в момент, когда рабочие, как и каждый день, заходили в шахту, погибли семь человек, и как нам сообщают, еще 15 были ранены", — приводит агентство ABI заявление Ромеро.

На месте взрыва работают специалисты, устанавливающие причины трагедии. Пострадавшие доставлены в больницы.

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