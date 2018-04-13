При взрыве на футбольном стадионе в Сомали погибли пять человек

13 апреля 2018 05:18 (UTC+04:00)

Пять человек погибли, восемь пострадали при взрыве, который произошел в четверг на футбольном стадионе в сомалийском городе Барава во время матча местных команд, сообщает агентство из Пунтленда Garowe Online со ссылкой на комиссара города, передает РИА Новости.

"Пять футбольных фанатов погибли, восемь пострадали. Скорее всего, число погибших вырастет, так как состояние нескольких раненых оценивается как критическое", — сказал комиссар города Херси Барре Дже.

По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено на трибунах для особо важных гостей. Футболисты в результате взрыва не пострадали.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, но полиция предполагает, что к происшествию причастна радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").

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