В Бразилии предложили закрыть границу с Венесуэлой из-за наплыва беженцев

14 апреля 2018 02:53 (UTC+04:00)

Правительство бразильского штата Рорайма просит временно закрыть границу с Венесуэлой из-за потока беженцев, передает РИА Новости.

Губернатор штата Суэли Кампус обратилась в Верховный суд Бразилии с данной инициативой. "Граница Бразилии с Венесуэлой должны быть временно закрыта до тех пор, пока не будут разрешены текущие проблемы тысяч мигрантов, находящихся в Рорайме", — приводит канал Globovision заявление Кампус.

По данным неправительственной организации Норвежский совет по беженцам и ООН, только за последние четыре года Венесуэлу покинули свыше четырех миллионов граждан при общем числе населения в 32,2 миллиона человек. В первую очередь венесуэльские беженцы бегут в соседние страны, такие как Бразилия, Колумбия и Панама, а также в Эквадор, Перу, Чили, Аргентину, США, Мексику и Коста-Рику. Есть и те, кто добирается до островов Кюрасао и Аруба, а также до Испании.

Кампус сообщила, что только в ее штате число мигрантов из Венесуэлы составляет порядка 50 тысяч человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Беларусь и Венесуэла готовят соглашение о взаимном признании дипломов
Беларусь 13 апреля 16:04
Панама ввела ответные меры против Венесуэлы
Другие страны 11 апреля 05:40
Мадуро отказался от участия в "Саммите Америк"
Другие страны 11 апреля 05:00
В Бразилии двадцать три человека убиты при попытке побега из тюрьмы
Другие страны 11 апреля 02:55
Беларусь и Венесуэла обсудили развитие промышленной кооперации и торгово-экономического сотрудничества
Беларусь 10 апреля 12:26
Полиция разрешила установить телевизор в камере экс-главы Бразилии
Другие страны 8 апреля 20:50
По меньшей мере девять человек пострадали в беспорядках из-за ареста экс-президента Бразилии
Другие страны 8 апреля 09:59
Экс-президента Бразилии доставили к месту заключения
Другие страны 8 апреля 07:27
Экс-президент Бразилии сдался властям
Другие страны 8 апреля 02:33
Сторонники Лулы да Силвы не позволяют ему покинуть здание профсоюза, чтобы сдаться полиции
Другие страны 8 апреля 01:31
В Бразилии во время крупной спецоперации задержали более 80 преступников
Другие страны 7 апреля 23:36
Высший суд Бразилии отклонил новую апелляцию экс-президента, сообщили СМИ
Другие страны 7 апреля 00:08
МИД Венесуэлы: Азербайджан вносит значительный вклад в поддержание мира и стабильности
Политика 6 апреля 18:27
Открытие посольства Венесуэлы в Азербайджане - показатель отношений между двумя странами - МИД
Политика 6 апреля 16:04
В Бразилии Facebook оштрафовали на $33 млн за отказ сотрудничать по делу о коррупции
Другие страны 6 апреля 06:03
Панама отзывает посла из Венесуэлы
Другие страны 6 апреля 05:20
Суд в Бразилии выдал ордер на арест экс-президента страны Лулы да Силвы
Другие страны 6 апреля 01:51
LATAM анонсировал рейсы из Израиля в Бразилию
Израиль 5 апреля 12:05