В Мексике убили еще одного главу городской администрации

16 апреля 2018 04:31 (UTC+04:00)

Глава администрации города Хилотлан убит в воскресенье в Мексике, передает РИА Новости.

По данным портала Excelsior, Карлос Андраде Маганья был застрелен неизвестными на границе штата Халиско, где распложен этот населенный пункт.

Маганья возвращался на автомобиле с церемонии прощания с покойным, когда на него было совершено нападение.

Несколько дней назад в штате Пуэбла был убит мэр города Тланепантла Хосе Эфраин Гарсия. В 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.

В июле прошлого года вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Мексики и вице-президент США встретятся на "Саммите Америк"
США 14 апреля 03:26
В США вынесли приговор одному из главарей мексиканского наркокартеля
США 13 апреля 07:40
В Мексике убили мэра города
Другие страны 13 апреля 05:36
Техас направит более тысячи военных на границу с Мексикой
США 10 апреля 05:32
В США нацгвардия начала выдвигаться к границе с Мексикой
США 7 апреля 08:27
В Белом доме отметили рост числа задержаний нелегалов на границе с Мексикой
США 6 апреля 02:30
Президент Мексики назвал условие диалога с США
В мире 6 апреля 01:53
Мексиканский сенат попросил частично прекратить сотрудничество с США
США 5 апреля 02:31
США могут привлечь нацгвардию к борьбе с нелегалами на границе с Мексикой
США 4 апреля 05:37
Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ
США 2 апреля 16:33
Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских
В мире 2 апреля 03:00
Трамп пригрозил Мексике разрывом NAFTA из-за наркотрафика
США 1 апреля 20:52
В Мексике задержали трейлер с почти 140 нелегалами из Центральной Америки
Другие страны 30 марта 23:08
Азербайджан закрепил за собой статус моста между Западом и Востоком - посол Мексики
Политика 29 марта 23:24
В Мексике пять человек заживо сгорели в ДТП
Другие страны 29 марта 22:50
Ассоциация импортеров и экспортеров Мексики откроет представительство в Баку (Эксклюзив)
Бизнес 28 марта 21:57
Мексика договорилась с компанией из США о разработке сланцевого проекта
США 27 марта 10:48
В Мексике в автомобиле обнаружили тела восьми человек
Другие страны 24 марта 02:07