Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане

16 апреля 2018 09:26 (UTC+04:00)

Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны республики сообщила в понедельник армейская газета "Куан дой нян зан", передает ТАСС.

Согласно заявлению Миротворческого центра при вьетнамском Минобороны, Ханой направит 30 офицеров для участия в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН в Южном Судане. Вьетнамский контингент будет преимущественно состоять из военных медиков. Одновременно с ними Вьетнам направит в африканскую страну порядка 30 тонн специализированного оборудования для обеспечения деятельности полевых госпиталей.

Вьетнамские военные пока не имеют большого опыта участия в миротворческих операциях ООН. Ханой присоединился к миротворческой деятельности международного сообщества два года назад и до настоящего времени отправлял в состав миротворческих миссий ООН в различных странах лишь по несколько наблюдателей.

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