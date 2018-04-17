В Австралии потерпел крушение вертолет

17 апреля 2018 12:30 (UTC+04:00)

Вертолет потерпел крушение во вторник в национальном парке Косцюшко на юго-востоке страны, по предварительным данным, один человек получил ранения, сообщает местный новостной портал news.com.au, передает РИА Новости.

По предварительной информации, вертолет, на борту которого находились три человека, после крушения загорелся. На место происшествия выехали медики и спасатели, в район инцидента вылетел санитарный вертолет.

"Предполагается, что на месте происшествия помимо одного пострадавшего находятся еще два человека", — цитирует портал заявление медиков.

Другие обстоятельства происшествия уточняются.

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Azernews Newspaper
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