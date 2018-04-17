В Афганистане неизвестные напали на мирных граждан, шестеро погибли

17 апреля 2018 14:14 (UTC+04:00)

Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на группу мирных граждан в провинции Гур на западе Афганистана, шесть человек погибли, двое похищены, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные источники, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на автомагистрали, соединяющей провинции Гур и Герат. Как заявил агентству один из очевидцев случившегося, два человека в военной форме остановили транспортное средство, в котором находились мирные граждане, и открыли огонь. Среди пассажиров находились женщины и дети, но им удалось покинуть место происшествия.

По данным представителя полиции Мохаммада Икбала Низами, жертвами нападения стали три человека, еще двое получили ранения.

Ни одна группировка, действующая в регионе, пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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