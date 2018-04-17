Возле офиса посольства Индии в Непале произошел взрыв

Небольшой взрыв произошел вблизи отделения посольства Индии в городе Биратнагар на востоке Непала, службы безопасности этой страны ведут расследование, сообщил журналистам официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар, передает РИА Новости.

"Шестнадцатого апреля примерно в 20.15 возле задней оградительной стены отделения посольства Индии в непальском Биратнагаре произошел небольшой взрыв. В результате инцидента никто не пострадал", — сказал журналистам высокопоставленный индийский дипломат.

Он заверил, что посольство Индии в Катманду находится в контакте с правительством Непала по данному вопросу. "Службы безопасности страны ведут расследование случившегося", — подчеркнул Кумар.

Пока ни одна из действующих на территории Непала радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Вместе с тем, по информации агентства IANS, правоохранители не исключают, что за инцидентом стоит одна из маоистских организаций, выступающих против индийского влияния в Непале.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.