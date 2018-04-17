Япония не рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов

17 апреля 2018 16:28 (UTC+04:00)

Япония не рассматривает вопрос о высылке российских дипломатов по аналогии с мерами, предпринятыми другими странами "Большой семерки", сообщил на пресс-конференции в Токио во вторник министр иностранных дел страны Таро Коно, передает РИА Новости.

"В настоящее время это не рассматривается", — сказал министр.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

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