Ким Чен Ын поздравил Асада с 72-й годовщиной независимости Сирии

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Сирии Башара Асада с 72-й годовщиной независимости страны и выразил ему свою солидарность, текст послания передало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

"Я рад, что под вашим правильным руководством ваше дружественное правительство и народ достигает огромных успехов в борьбе за сохранение независимости и безопасности страны", — пишет Ким Чен Ын. Он пожелал также Асаду еще больших достижений и здоровья, выражая, по его словам, "солидарность и твердую поддержку справедливого дела правительства и народа Сирии".

Ежегодно 17 апреля в Сирии празднуется день вывода последних французских войск из страны. Французский мандат в Сирии и Ливане прекратился в 1943 году, однако французские войска оставались в Сирии вплоть до 17 апреля 1946 года. В Сирии проходят масштабные празднования на фоне побед сирийской армии и удара западной коалиции по сирийским городам в ночь с пятницы на субботу.

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