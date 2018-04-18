Южная Корея и США могут подписать мирное соглашение с КНДР

Республика Корея и США могут подписать мирное соглашение с КНДР в том случае, если она полностью откажется от своей ядерной программы. Об этом заявил в среду начальник Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Чон Ый Ён, передает ТАСС.

Он рассказал, что Сеул и Вашингтон в настоящее время ведут "углубленную дискуссию" по поводу различных путей решения проблемы КНДР, а также потенциальных гарантий, которые могут быть предоставлены Пхеньяну в обмен на отказ от ядерной программы. "Мы ведем обсуждение того, как мы можем ликвидировать опасения в сфере безопасности, связанные с Северной Кореей, в то же время гарантировав светлое будущее для Севера, чтобы тот мог принять верное решение", - приводит агентство Рёнхап слова Чон Ый Ёна.

29 марта представители Пхеньяна и Сеула договорились о проведении 27 апреля встречи лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне на границе Республики Корея и КНДР.

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