КНДР не выдвигает требований о выводе войск США из Южной Кореи

19 апреля 2018 20:28 (UTC+04:00)

КНДР не выдвигает требований о выводе войск США из Южной Кореи в преддверии американо-северокорейского саммита, заявил в четверг журналистам южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, передает РИА Новости.

"Северная Корея демонстрирует волю к полной денуклеаризации. Не выдвигает таких условий, которые не могут быть приняты США, будь то, как в прошлом, вывод американских войск", - сказал Мун Чжэ Ин на встрече с руководителями местных СМИ в свой официальной резиденции в Сеуле. Текст его выступления распространен администрацией президента Южной Кореи.

По его словам, КНДР настаивает только на прекращении враждебной политики США в отношении Пхеньяна и гарантиях ее безопасности.

Как отметили южнокорейские наблюдатели, в последнее время требование о выводе войск США из Южной Кореи действительно не упоминается в северокорейской печати, и критика в адрес Вашингтона значительно ослабла.

В настоящее время в Южной Корее находятся 28,5 тысячи американских солдат под предлогом защиты от "угрозы с севера". Формально между КНДР и США сохраняется состояние войны после военного конфликта 1950-1953 годов - между ними было подписано только соглашение о перемирии.

Все попытки Пхеньяна заключить договор о мире Вашингтон пока отвергал, опасаясь, что мир лишил бы США оснований сохранять свои войска в Южной Корее.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа может состояться в мае этого года после намеченного на 27 апреля в демилитаризованной зоне саммита двух корейских государств.

Как отметил на совещании с руководителями СМИ южнокорейский президент, саммит в Корее должен привести к успеху переговоров США и КНДР.

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