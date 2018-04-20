Колумбия предложила план спасения Венесуэлы стоимостью в $60 миллиардов

20 апреля 2018 03:15 (UTC+04:00)

Министр финансов Колумбии Маурисио Карденас озвучил в четверг свое предложение финансового спасения экономики Венесуэлы с помощью МВФ стоимостью в 60 миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о мерах по стабилизации макроэкономической ситуации в Венесуэле, переживающей сейчас гиперинфляцию и дефицит, однако при нынешнем правительстве страны эти действия невозможны.

"Никто не знает, когда произойдет смена правительства в Венесуэле, но мы должны быть к этому готовы", - приводит ЭФЭ заявление Карденаса в Вашингтоне.

По словам министра, сумма в 60 миллиардов долларов является необходимой, чтобы обеспечить минимальный уровень импорта в Венесуэлу для обеспечения ее сельского хозяйства и промышленности производственными мощностями.

В рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка Карденас намерен провести встречи с главами минфинов разных стран, в том числе с министром финансов США Стивеном Мнучином, для обсуждения венесуэльского вопроса.

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