Венесуэла попросила ЕС разблокировать ее активы

20 апреля 2018 06:29 (UTC+04:00)

Венесуэла обратилась к Европейскому союзу с просьбой разблокировать ее активы, сообщил глава МИД этой южноамериканской страны Хорхе Арреаса, передает РИА Новости.

"Венесуэла просит осуществить справедливые действия, чтобы европейские финансовые институты разблокировали средства и транзакции венесуэльского государства", - приводит канал Globovision заявление Арреасы.

По словам министра, просьба к ЕС основана на надежде на независимость сообщества перед "принудительными, односторонними и незаконными мерами, предпринятыми администрацией (президента США) Дональда Трампа против экономики и народа Венесуэлы".

Ранее Евросоюз заявил, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.

ЕС в январе ввел санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и Верховного суда.

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