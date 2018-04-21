Премьер Японии приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

21 апреля 2018 08:12 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет, передает РИА Новости.

"Это продвижение вперед. Я приветствую это", — цитирует агентство Киодо заявление Абэ.

Вместе с этим японский премьер подчеркнул, что следует пристально следить за тем, чтобы "это привело к полному, подконтрольному и необратимому уничтожению ядерного вооружения, оружия массового поражения и баллистических ракет".

"В ходе японо-американского саммита мы провели обсуждение о том, как реагировать на различные изменения в КНДР", - отметил Абэ, добавив, что Токио намерен действовать совместно с США, а также в рамках трехстороннего взаимодействия с США и Южной Кореей.

КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

При этом КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, которые стали поводом для принятия против Пхеньяна санкций СБ ООН. Эти санкции не дают развивать Северной Кореи внешнеэкономическую деятельность.

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